Fedez ha spiegato perché Luis Sal non tornerà a condurre Muschio Selvaggio

Fedez, in un video su YouTube, ha chiarito il motivo della separazione lavorativa tra lui e Luis Sal. Federico Leonardo Lucia ha rilasciato la sua verità riguardo l’addio del creator al podcast Muschio Selvaggio, un’assenza che aveva lasciato di stucco gli spettatori del programma.

Il rapper ha confessato: “Mi sarebbe piaciuto che a dare le spiegazioni fosse stato Luis stesso, per il rispetto di tre anni di lavoro insieme e del pubblico che ci guarda…si sono creati gossip e speculazioni, quando la verità è molto più semplice e meno tragica di quello che si possa pensare“.

Perché Luis Sal ha lasciato il podcast con Fedez

“Ho aspettato tre puntate prima di chiedere al management la possibilità di dire al pubblico che Luis non ci sarebbe più stato… La parentesi di Sanremo è stata più lavorativa che divertente. È stato un progetto voluto fortemente da me. Né io né Luis siamo stati pagati. Tutti i soldi sono stati spesi per la creazione del format. È stata una parentesi impegnativa. Luis inizialmente non era d’accordo. Poi, ha accettato di farlo… Successivamente, alla fine di questo progetto, c’è stata una discussione lavorativa. In quell’occasione ho fatto notare a Luis come avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto. E di non avere avuto un supporto da parte sua. La discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire cosa fare”.

Fedez ha rivelato, dunque, che a decidere di lasciare Muschio Selvaggio è stato proprio Luis:

“Con mio grande stupore, perché non avevo ricevuto campanelli di allarme, dopo questa settimana di riflessione, lui mi manda un messaggio in cui mi dice: ‘Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti. Non voglio più farlo’. Io non l’ho presa benissimo, ci sono rimasto molto male, anche perché avevamo fondato una società qualche settimana prima e questo ha portato a uno scenario complicato“.

Potrebbe interessarti anche:

Video e testo di Disco Paradise con Annalisa e gli Articolo 31