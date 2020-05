Percy Jackson: la saga diventerà una serie per Disney+

È ufficiale: Percy Jackson sbarcherà su Disney+ con una serie inedita in live action. A rivelarlo è lo stesso autore, Rick Riordan, dell’amatissima saga per ragazzi attraverso i suoi canali social. Una notizia che giunge abbastanza inaspettata per i molti, ma che forse i fan di Percy Jackson aspettavano in realtà da molto tempo.

Questo il messaggio con cui è stata annunciata la serie:

Ehi fan di Percy Jackson, negli ultimi dieci anni, vi siete impegnati duramente per sostenere un fedele adattamento sullo schermo del mondo di Percy Jackson. Alcuni di voi hanno anche suggerito che [la saga] sarebbe stata una grande serie per Disney+. Non potremmo essere più d’accordo! Non possiamo dire molto di più in questa fase, ma siamo molto entusiasti dell’idea di una serie live-action di altissima qualità, che segua la trama della serie originale dei cinque libri di Percy Jackson, a partire da The Lightning Thief nella prima stagione. Siate certi che Becky e io saremo coinvolti di persona in ogni aspetto dello show. Ci saranno molte più notizie in futuro, ma per ora abbiamo molto lavoro da fare! Allacciate le cinture, semidei. Sarà un giro fantastico ed eccitante!

Ecco il video con cui Rick Riordan ha annunciato la serie:

Come ha rivelato lo stesso Rick ancora è molto presto per ricevere altri dettagli, ma almeno possiamo dire ufficialmente che la serie è ufficialmente in pre-produzione. Un bel colpo per Disney+ che in questo modo si aggiudica un altro franchising molto interessante.

Vi ricordiamo che il primo libro di Percy Jackson era già adattato sul grande schermo nel 2010. Il sequel era arrivato poi nel 2013. A causa del fiasco al botteghino e delle feroci critiche di giornalisti e fan, a causa della scarsa fedeltà con il materiale di partenza la saga cinematografica si era interrotta.