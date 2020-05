Questa mattina un centinaio di giornalisti provenienti da ogni angolo d’Europa (compresi noi di Ginger!) hanno avuto la possibilità di partecipare alla conferenza stampa di Europe Shine a Light. Come vi avevamo raccontato qui, l’evento si svolgerà il prossimo sabato 16 maggio e andrà a sostituire l‘Eurovision Song Contest 2020, ufficialmente cancellato. Alla competizione, come saprete, avrebbe dovuto partecipare Diodato con Fai Rumore.

Antonio Diodato, ovviamente, è stato uno dei tanti partecipanti a questa conferenza stampa, nel corso della quale gli organizzatori hanno risposto a tutte le nostre domande e curiosità. Ma andiamo con ordine!

Diodato a Europe Shine a Light: ecco cosa ci dobbiamo aspettare da lui!

Diodato canterà Fai rumore, il pezzo con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2020, in un’Arena di Verona completamente vuota. Luogo storico e centro di una delle più belle città italiane che ospita il balcone di Romeo e Giulietta, l’Arena di Verona per questa occasione è stata riaperta non al pubblico ma alla musica, nel segno della cultura, dell’arte e della bellezza.

Europe Shine a Light avrà un vincitore?

Ecco come ha risposto Jon Ola Sand, direttore dell’“Europe Shine a Light”, a questa domanda

Quello che vi posso dire è che Eurovision Song Contest 2020 è ufficialmente cancellato quindi quest’anno non ci sarà nessuna competizione. L’abbiamo sempre vista come una competizione con cui tutti gli artisti sono sullo stesso piano, quindi non volevsmo organizzare un Eurovision Song Contest “diverso. Volevamo dare l’opportunità a tutti gli artisti di esibirsi sullo stesso piano. L’anno prossmo torneremo con un nuovo ESC e continueremo la tradizione della competizione. Stiamo lavorando duro con Rotterdam per vedere se potremo riavere ESC di nuovo in questa città, stiamo facendo investimenti importanti.

Eurovision, inoltre, ha deciso di dedicare a Diodato un breve ma significativo talk show ed è una cosa che la tv olandese ha pensato esclusivamente per Diodato. Questo testimonia un’attenzione particolare per il nostro paese che nel mezzo di questa emergenza è stato un punto di riferiemnto per l’Europa e il mondo.

L’ appuntamento con EUROPE SHINE A LIGHT – ACCENDIAMO LA MUSICA, in onda in eurovisione, è dunque fissato il 16 maggio. L’anteprima partirà su Rai1 alle 20.35 e dalle 21.00 lo show andrà in onda anche su Rai Radio2, Rai4 e RaiPlay.