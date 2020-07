Pechino Express su Sky: casting e possibile crossover con Il Collegio

Pechino Express passa da Rai 2 a Sky, lo ha annunciato ieri Banijay Italia confermando le voci che si sono susseguite già da qualche giorno. Ecco l’annuncio:

Fin dalla prima edizione del 2012 abbiamo dedicato a Pechino le nostre energie e le nostre risorse senza mai risparmiarci. E oggi siamo orgogliosi di portare sulla piattaforma Sky un format che è all’apice del suo successo arrivando dall’edizione più vista di sempre. Grazie al nuovo sodalizio siamo certi che #PekinExpress continuerà a crescere. E noi di #BanijayItalia siamo felici di tornare a viaggiare con Sky Italia.

Attraverso l’unione di Magnolia e DryMedia, Banijay Italia conterà per la nuova stagione su una ricca lista di titoli in produzione che includono alcuni tra i programmi preferiti dal pubblico di oggi. Si tratta di reality come L’Isola dei Famosi, Il Collegio e dunque Pechino Express.

I casting per la nuova stagione di Pechino non sono aperti al pubblico. È comunque altissimo l’interesse per partecipare al programma, non solo da parte di personaggi noti ma anche da parte di persone solo vagamente famose. Questo perché, soprattutto con l’ultima edizione, è stato offerto un intrattenimento davvero stimolante per tutti i telespettatori. Inoltre, la linea che separa i cosiddetti Vip da persone sconosciute si fa sempre più sottile, anche per via dei social network.

La passata stagione è stata particolarmente apprezzata, inoltre, per un crossover inaspettato con un altro reality amatissimo. Si tratta del Collegio, grazie alla partecipazione di Nicole Rossi e di Jennifer Poni, protagoniste della terza edizione. Anche se il format resterà su Rai 2, non è da escludere del tutto che possa esserci di nuovo un collegamento tra i due programmi.

Da un commento che potete leggere qui sotto, infatti, si capisce che Sara Piccione de Il Collegio 4 sembra essere interessata a partecipare ai casting di Pechino Express!