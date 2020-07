Outer Banks – recensione: Amicizie, misteri e una caccia al tesoro

Outer Banks è disponibile già da aprile su Netflix ma abbiamo deciso di recuperarlo per l’atmosfera estiva e vacanziera che fa da sfondo alle vicende. Qualche settimana tra l’altro vi avevamo raccontato il gossip su un’amore nato sul set (i dettagli). Ecco una breve recensione!

Outer Banks è un teen drama che tra amicizie, primi amori, problemi familiari racconta un’appassionante caccia al tesoro. Fin dall’inizio capiamo che la rivalità tra i poveri, molto spesso lavoratori locali, e i ricchi vacanzieri sarà centrale per lo sviluppo della trama. Siamo in una località costiera della Carolina del Nord e seguiamo le vite di un gruppo di amici. Molte serie di successo come Dawson’s Creek o The O.C hanno un’impostazione simile e quindi decidiamo di iniziarla con curiosità. Un ritmo forse un po’ lento in alcuni momenti che però coinvolge lo spettatore nella misteriosa caccia al tesoro che piano piano scopriamo non coinvolgere solo John B ma tutta l’isola.

Il conflitto di classe rappresentato dallo scontro tra Pogues e Kooks è centrale ma forse un po’ scontato e stereotipato. Ognuno dei protagonisti ha una storia da raccontare che racconta tematiche sempreverdi e contemporanee. Per esempio, JJ ha un padre violento e alcolista che lo sminuisce, Pope lotta per ottenere una borsa di studio e andarsene e Kiara è un’attivista, ambientalista, borghese ma dalla parte dei più poveri ed emarginati. Sarah Cameron è un personaggio ambiguo che da antogonista si trasforma in alleato dei Pogues. La storia spesso non segue una narrazione e ci sono dei momenti in cui non capiamo bene lo scorrere del tempo. Forse 10 episodi (di 40/50 minuti) sono un po’ troppi e potevano essere condensati.

Outer Banks non è una brutta serie ma non aspettatevi un capolavoro o qualcosa di sensazionale. Se avete voglia di qualcosa di leggero, non avete alte pretese e avete voglia di atmosfera estiva e vacanziera è quello che fa per voi. Il finale è aperto e come già annunciato da Netflix ci sarà una seconda stagione!