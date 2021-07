Outer Banks 2 – Netflix: Ecco il trailer e nuove immagini (FOTO)

A fine mese arriverà su Netflix Outer Banks 2 (scopri più dettagli qui). Oggi Netflix ha diffuso un nuovo trailer e qualche immagine per ingannare l’attesa. Ecco qualche informazione in più.

Il finale della prima stagione di Outer Banks aveva lasciato il pubblico con un grande cliffhanger. Nella seconda stagione rivedremo il cast della prima e probabilmente ci saranno delle new entry per mandare avanti la storia. Nel finale Sarah e John B (Chase Stokes) riescono a fuggire alla polizia e sembrano diretti alle Bahamas. Sulle quelle isole paradisiache infatti Ward Cameron, il perfido padre della ragazza, ha nascosto il denaro appartenente a John.

Il creatore della serie Netflix aveva dato qualche anticipazioni a EW. Almeno una parte si svolgerà alle Bahamas, ma tornerà anche negli Outer Banks perché è quella la nostra casa spirituale. Quindi torneremo nella location originale piuttosto velocemente, sono certo. Tuttavia, ci sarà sicuramente un episodio o due con un po’ di Bahamas al suo interno. Ward è un personaggio molto scaltro ed estremamente sfuggente.

Ecco il trailer di Outer Banks 2 e qualche immagine:

Il tesoro appartiene ai Pogues.

La stagione 2 di OUTER BANKS arriva il 30 luglio. pic.twitter.com/jWEd8kjPea — Netflix Italia (@NetflixIT) July 14, 2021

Sinossi:

Outer Banks è una storia di formazione che segue un affiatato gruppo di adolescenti (detti Pogue) nella località balneare di Outer Banks, Carolina del Nord. Dopo aver sfiorato la morte, nella seconda stagione John e Sarah sono in fuga e nei guai alle Bahamas. In questa corsa al tesoro nascosto troveranno nuovi amici e nemici, mentre a casa la posta in gioco per Kiara, Pope e JJ cresce esponenzialmente. I 400 milioni di dollari sono sempre in gioco, ma basterà la scoperta di un segreto sorprendente a riunire il gruppo per una nuova missione? Nel corso dell’avventura più incredibile della loro vita, i Pogue dovranno fare l’impossibile per sopravvivere in questa bufera.