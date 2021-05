Outer Banks 2 arriverà quest’estate su Netflix: Ecco le nuove immagini

La scorsa estate Netflix annunciava ufficialmente il rinnovo di Outer Banks per una seconda stagione. La prima non ci era dispiaciuta (leggi la recensione) perciò siamo curiosi di scoprire come proseguiranno le vicende. Ecco qualche dettaglio e le prime immagini diffuse

Il finale della prima stagione di Outer Banks aveva lasciato il pubblico con un grande cliffhanger. Nella seconda stagione rivedremo il cast della prima e probabilmente ci saranno delle new entry per mandare avanti la storia. Nel finale Sarah e John B riescono a fuggire alla polizia e sembrano diretti alle Bahamas. Sulle quelle isole paradisiache infatti Ward Cameron, il perfido padre della ragazza, ha nascosto il denaro appartenente a John.

Il creatore della serie Netflix aveva dato qualche anticipazioni a EW. Almeno una parte di Outer Banks 2 si svolgerà alle Bahamas, ma tornerà anche negli Outer Banks perché è quella la nostra casa spirituale. Quindi torneremo nella location originale piuttosto velocemente, sono certo. Tuttavia, ci sarà sicuramente un episodio o due con un po’ di Bahamas al suo interno. Ward è un personaggio molto scaltro ed estremamente sfuggente.

Inoltre, è disposto a manipolare la verità facendo qualsiasi cosa per farci impazzire e impedire che ci sia giustizia. Credo che manterremo la stessa rotta ancora a lungo nella seconda stagione. Poi, introdurremo anche nuovi personaggi.

Ecco alcune delle prime immagini diffuse dalla piattaforma streaming:

I Pogues stanno per tornare: la stagione 2 di OUTER BANKS arriva quest’estate 🌊 pic.twitter.com/6vnrecWv5W — Netflix Italia (@NetflixIT) May 14, 2021