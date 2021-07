Loki 2 ci sarà! L’annuncio del rinnovo nel finale della prima stagione

Tra gli annunci di Disney Plus più attesi dell’anno c’è una novità che riguarda Loki. Nel giorno in cui la serie Marvel con Tom Hiddleston arriva sulla piattaforma streaming con il sesto e ultimo episodio infatti scopriamo una cosa importante. In un messaggio visibile durante i crediti di chiusura Disney Plus annuncia che le storie continueranno con una seconda stagione!

La storia è ambientata nel Marvel Cinematic Universe, seppur in una linea temporale alternativa. La serie Loki si colloca infatti all’interno della fase 4 del Marvel Cinematic Universe, inaugurata con Wandavision e proseguita con The Falcon and The Winter Soldier. Entrambi i serial sono disponibili anch’essi su Disney Plus, in esclusiva

Samba TV ha stimato infatti che l’episodio d’apertura di Loki è stato visto solo negli Stati Uniti e solo nel primo giorno di disponibilità da 890,000 nuclei familiari.

Su Disney+ da qualche settimana è disponibile anche la seconda stagione di Love Victor.

Ecco il post su Twitter che annuncia il finale della prima stagione di Loki:

