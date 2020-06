Oscar 2021: la cerimonia è rimandata al 25 aprile

Ve l’avevamo già annunciato, ma ora è ufficiale: l’Academy ha deciso di rinviare la cerimonia degli Oscar 2021 di ben due mesi. La nuova data che è stata scelta è il 25 aprile, giorno in cui saranno consegnate le ambite statuette di una stagione cinematografica molto particolare.

Come è noto a causa del Covid-19 l’industria cinematografica, così come l’intero mondo dell’intrattenimento, ha subito pesanti ripercussioni e rallentamenti. Molti film sono usciti sulle piattaforme di streaming e molti, altri in particolare i film ad alto budget, faticano ancora a trovare una data.

Anche per questo, come vi avevamo precedentemente detto, l’Academy ha deciso di fare uno strappo alle sue rigide regole. Gli Oscar 2021 vedranno infatti nominati anche tutti quei film che, causa pandemia, non sono potuti uscire nelle sale.

Inizialmente la cerimonia era stata fissata per il 28 febbraio. A causa dello slittamento generale, l’Academy ha deliberato che l’eleggibilità dei film per gli Oscar 2021 sarà garantita fino al prossimo 28 febbraio. Non più al 31 gennaio.

La famosa shortlist sarà pubblicata il 9 febbraio. Mentre le nomination agli Oscar 2021 saranno rese note il 15 marzo 2021. È impressionante pensare così a lungo termine, soprattutto se pensiamo che la scorsa cerimonia degli Oscar è stata proprio uno degli ultimi grandi eventi internazionali a essersi svolto senza troppi problemi prima dell’inizio della pandemia.

Le news però non finiscono qui. Qualcuno di voi si ricorderà che quest’anno avrebbe dovuto inaugurarsi il museo dell’Academy, un’iniziativa poi slittata a causa del Covid-19. Bene, ora oltre agli Oscar 2021 l’Academy ha rilasciato una data certa anche per questo. Si tratta dal 30 aprile, giorno in cui sarà inaugurato l’atteso l’Academy Museum.

L’istituzione nasce per diventare un punto di riferimento storico e culturale per la città di LA e per l’intero mondo cinematografico.