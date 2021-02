Amici 20: eliminati della puntata di sabato 6 febbraio

Ecco cosa è successo durante la nuova puntata speciale di oggi di Amici di Maria De Filippi, andata in onda oggi su Canale 5.

Ospiti della puntata, The Kolors che presentano Mal di Gola, il nuovo singolo della band che è stato rilasciato la settimana scorsa. Esa affronta la sfida contro Aliperti voluta da Anna Pettinelli e vince portando il suo inedito Dimmi.

Tommaso, che era stato sospeso dalla Celentano per un provvedimento disciplinare si esibisce su una coreografia che richiede sia tecnica sia interpretazione. Il ballerino dimostra di aver lavorato duramente e così riprende la sua felpa di Amici.

Arriva il turno di Evandro di affrontare la sua sfida contro Tancredi, rimasta in sospeso da una settimana. I due ragazzi si esibiscono con due inediti e finalmente Evandro può cantare di nuovo la sua Guacamole e il brano Roma centro.

Purtroppo, il giudice esterno chiamato a valutare (Luca Dondoni) ritiene che a meritare di rimanere nella scuola sia Tancredi. Così Evandro deve lasciare la scuola tra la commozione degli altri ragazzi.

A parlare per tutti è Samuele con cui il cantante aveva instaurato un legame speciale. Una perdita a livello umano ma sicuramente anche dal punto di vista artistico, secondo il ballerino.

Per Evandro è stato in effetti un percorso molto tortuoso quello nella scuola di Amici, come per sua stessa ammissione. Tuttavia, il cantante è molto grato per aver lavorato con delle persone “estremamente competenti” come i professori del talent show.