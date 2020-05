Lorde manda un email ai fan e annuncia il nuovo album

In questo periodo di quarantena molte celebrità si stanno ritagliando dei momenti per interagire con i fan. Tra questi c’è Lorde che tramite un email ha comunicato ai fan come stava affrontando il social distancing parlando anche dell’arrivo di un nuovo album!

La cantante ha scritto lungo messaggio ai suoi supporters parlando un po’ di tutto e di quanto sia entusiasta di questo nuovo lavoro. Non sappiamo quando il nuovo album vedrà la luce ma non è da escludere che possa rilasciare qualcosa già per la fine dell’anno, magari dopo l’estate quando la situazione si sarà normalizzata. L’ultimo lavoro pubblicato dalla cantante risale al 2017 con il suo Melodrama, secondo album. Per i fan è quindi un’emozione sentir parlare di nuova musica ormai a 3 anni di distanza. Sembra passato decisamente troppo.

.@Lorde teases her new album and shares what she’s been up to in quarantine via email:

“This new thing, its got it owns colours now. If you know anything about my work, you’ll know what that means…the work is so fucking good. I am truly jazzed for you to hear it.” pic.twitter.com/gpnNx1zoRE

— Pop Crave (@PopCrave) May 19, 2020