Orgoglio tutto italiano nel One World Together At Home, il mega concerto con star internazionali a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19. All’elenco si aggiungono, infatti, anche Zucchero e Andrea Bocelli.

Ecco i partecipanti al mega concerto da casa

Il cantautore italiano Zucchero “Sugar” Fornaciari e il cantante di lirica Bocelli si uniranno a tantissimi altri artisti di fama mondiale tra cui Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, John Legend, Lizzo, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Keith Urban, Lang Lang, Michael Bublè ma anche Taylor Swift e alcuni membri degli One Direction. Insomma, un cast davvero ricco che comprende anche tantissime altre star del panorama musica mondiale. Curiosi di ascoltarli tutti?

Lo show sarà presentato da alcuni dei conduttori più famosi in america tra cui Jimmy Fallon del Tonight Show, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Sarà molto interessante vedere anche questo aspetto di tre conduttori “rivali” uniti per un unico obiettivo.

Come seguire lo show

Di seguito tutti i dettagli e i canali tv e streaming dove sarà possibile seguire il mega concerto. Ricordiamo che in Italia andrà in onda alle 2 di notte, quindi se volete seguirlo preparate il caffè!

Sabato 18 Aprile alle 5:00 p.m. PDT/8:00 p.m. EDT/12:00 a.m. GMT (2.00 di notte ora italiana) su ABC, NBC, ViacomCBS Networks, The CW, iHeartMedia andBell Media

· Sabato 18 Aprile alle 11:00 a.m. PDT/2:00 p.m. EDT/6:00 p.m. GMT (20.00 ora italiana) in streaming su Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo and YouTube

· Domenica 19 Aprile su BBC One International

In Italia lo spettacolo dovrebbe essere trasmesso sulle reti Rai.