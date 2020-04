Lady Gaga ringrazia Taylor Swift per aver cantato Soon You’ll Get Better

Quella sulle note di Soon You Get Better di Taylor Swift è stato uno dei momenti più emozionanti dell’evento One World Together at Home. E Lady Gaga ha fatto i suoi personali ringraziamenti alla cantante per aver scelto di eseguire questo brano.

Anche se la canzone è contenuta nell’album Lover, a quanto pare Taylor Swift avrebbe scelto di non cantarla mai dal vivo. Si tratta infatti di un brano troppo personale e l’ostentazione dei sentimenti non è sicuramente nella natura di Taylor. Soon You Get Better parla infatti della malattia che ha colpito sua mamma Andrea a cui augura al più presto di stare meglio.

Parole che la cantante ha scelto di condividere ora con tutto il mondo per dare un messaggio di speranza attraverso la sua musica. Lady Gaga, che durante l’evento si è commossa, è rimasta colpita dalla scelta di Taylor Swift e l’ha ringraziata con queste parole:

“Questo è bellissimo, Taylor. Grazie per aver condiviso con noi questo momento vulnerabile. Grazie per aver fatto questo per noi”, dice mentre ascolta la performance di Taylor e condivide la sua emozione via Instagram Story.

Oltre a essersi esibita, come saprete, Lady Gaga è stata l’organizzatrice di One World Together At Home in collaborazione con Global Citizen. Si è trattato di un evento epocale svoltosi per onorare e sostenere il personale sanitario che lavora in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Il concerto ha già raccolto ben 128 milioni di dollari e la somma è destinata a crescere ancora, questo grazie all’uscita dell’album contenente 79 canzoni, legato all’evento.

.@LadyGaga praises @TaylorSwift13 during her ‘One World: #TogetherAtHome’ performance of “Soon You’ll Get Better”: “This is so beautiful, Taylor. Thank you for sharing this vulnerable moment with us.” pic.twitter.com/sPvLoxbFmw — Pop Crave (@PopCraveMusic) April 19, 2020