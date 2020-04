Lady Gaga e Andrea Bocelli: il video di The Prayer a Together at home

Una delle esibizioni più belle in assoluto di One World Together at Home è stata senza dubbio quella di Andrea Bocelli e Lady Gaga. Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, i due artisti hanno deciso di collaborare per dare vita ad una a dir poco splendida versione di The Prayer.

Il pezzo originale, nel caso in cui non lo conosceste, è una canzone scritta da David Foster, Carole Bayer Sager, Alberto Testa and Tony Renis. Il brano è stato portato al successo da Celion Dion nel 1998 per il film Quest for Camelot e in italiano proprio da Andrea Bocelli.

Qui sotto potete recuperare il video del duetto fra Andrea Bocelli e Lady Gaga sulle note di The Prayer al One World Together at home. Insieme a loro anche la stessa Celine Dion, John Legend e il pianista Lang Lang .

Cliccate qui sotto per attivare la prova gratuita di Disney Plus!

Lady Gaga, come saprete, è stata la vera e propria organizzatrice dell’evento, insieme a Tim Cook e a Global Citizen. L’artista ha aperto l’evento con una commovente esibizione sulle note di Smile, uno dei pezzi più celebri di Nat King Cole.

Qui sotto potete recuperare il video della sua esibizione!

Andrea Bocelli, come ricorderete, è stato di recente ospite di una speciale diretta streaming di Fedez. Live “dal balcone del rapper” ha interpretato Perfect remix insieme al figlio Matteo.

Il giorno di Pasqua, inoltre, Andrea Bocelli si è esibito all’interno di un Duomo di Milano completamente vuoto. L’artista ha cantato in diretta streaming di fronte agli occhi di più di 2,5 milioni di persone con un repertorio sacro. Il set si è chiuso con Amazing Grace, una delle canzoni gospel più celebri mai scritte.

Ancora congratulazioni di cuore a Lady Gaga per essere riuscita a creare qualcosa di così importante! Non ce ne dimenticheremo mai!