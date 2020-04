One World Together at Home, il concerto in streaming di sabato, 18 aprile, ha raccolto quasi 128 milioni di dollari per aiutare gli operatori sanitari, coinvolti in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Lo ha annunciato Global Citizen, come riportato anche da Billboard.it.





Organizzato dall’OMS e da Global Citizen, in collaborazione con Lady Gaga, le due ore di trasmissione hanno visto le performance virtuali dei Rolling Stones, Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Lizzo, Keith Urban, Maluma, Jennifer Lopez e molti altri. A rappresentare il nostro Paese c’erano Zucchero e Andrea Bocelli. Il primo ha interpretato Indaco dagli occhi del cielo, il secondo il toccante pezzo The Prayer.

La serata televisiva non voleva sollecitare ulteriori donazioni ma ringraziare e celebrare tutti coloro che sono impegnati in prima linea. L’evento è stata anche l’occasione perfetta per ricordare a tutti l’importanza di mantenere il distanziamento sociale e fare attenzione a tutti quei comportamenti che ci possono aiutare a sconfiggere, per quanto possibile, il virus.

Intanto, One World Together at Home è già un album, composto da 79 canzoni, disponibile in streaming su tutte le piattaforme. I proventi sostengono COVID-19 Solidarity Response Fund for the World Health Organization. Quest’ultimo è alimentato dal fondo delle Nazioni Unite.

A pochissime ore dalla messa in onda dell’evento, seguito da milioni di persone in tutto il globo, è già stato messo in vendita online il relativo disco! All’interno dello speciale album One World Together at Home, infatti, troveremo la versione studio con tutti i pezzi interpretati dagli artisti.

La speranza, ovviamente, è che i milioni di telespettatori che hanno seguito il concerto e/o hanno ascoltato l’album abbiano donato o doneranno ulteriormente a favore della lotta al Covid-19.

Per chi volesse rivederle, le 8 ore sono disponibili interamente su YouTube.