Summertime: Annunciati i cameo di Gualazzi e Coma Cose (FOTO)

Summertime arriverà su Netflix il prossimo 29 aprile (scopri gli ultimi dettagli qui). Come già vi avevamo raccontato la serie ha come fonte di ispirazione Tre metri sopra il cielo. Il trailer è sulle note di Missili di Frah Quintale e Leoni di Francesca Michielin ma in campo musicale c’è una nuova notizia interessante. In queste ore ci sono stati annunci importanti su due cameo speciali: Raphael Gualazzi e Coma Cose. Ecco le foto e i dettagli!

Le musiche della serie portano la firma di Giorgio Poi che ha voluto ricreare la leggerezza dell’atmosfera estiva anche nella colonna sonora. Non avevo mai composto una colonna sonora, ma avevo sempre desiderato farlo, ha commentato Giorgio Poi in un comunicato. Negli episodi della serie compariranno inoltre gli speciali cameo del cantautore e pianista Raphael Gualazzi, interprete dell’intramontabile Summertime di Gershwin, e dell’eclettico duo di cantanti e autori Coma Cose, con la loro coinvolgente Mancarsi. Qui sotto trovate le foto del dietro le quinte di queste apparizioni.

Summertime è una moderna storia d’amore, ambientata durante l’estate, sulla costa adriatica. Un’attrazione innegabile unisce Ale e Summer, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia.

Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi.

Ecco le foto dei due speciali cameo di Summertime:

