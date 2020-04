Together At Home: Taylor Swift canta Soon You’ll Get Better

Il 18 aprile si è tenuto il One World Together At Home uno speciale evento che ha coinvolto tantissimi artisti internazionali e non solo.

Tra questi anche il cantautore italiano Zucchero “Sugar” Fornaciari e il cantante di lirica Bocelli che hanno partecipanto insieme ad altri artisti di fama mondiale tra cui Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, John Legend, Lizzo, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Keith Urban, Lang Lang, Michael Bublè ma anche Taylor Swift e alcuni membri degli One Direction. Insomma, un cast davvero ricco che comprende anche tantissime altre star del panorama musica mondiale. Curiosi di ascoltarli tutti?

Lo show è stato presentato da alcuni dei conduttori più famosi in america tra cui Jimmy Fallon del Tonight Show, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Sarà molto interessante vedere anche questo aspetto di tre conduttori “rivali” uniti per un unico obiettivo. Trovate altre info sull’evento seguendo l’hashtag #TogetherAtHome.

Ecco l’esibizione di Taylor Swift

TayTay si è esibita con il brano Soon You’ll Get Better facendoci commuovere e commuovendosi anche lei. Una splendida performance al piano forte che va a chiudere l’evento.

Taylor Swift ci fa commuovere con Soon You’ll Get better 💪#togheterathome pic.twitter.com/eAY62XgTYG — GingerGeneration.it (@TwitGinger) April 19, 2020