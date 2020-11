One Direction: il primo album, Up All Night, compie nove anni

Up All Night è il disco di debutto degli One Direction e ha appena compiuto nove anni. Era il novembre del 2011, infatti, quando la band britannica lanciata da Simon Cowell faceva il suo debutto nel mercato discografico con l’etichetta Syco, subito dopo la partecipazione a X Factor.

L’album è stato un successo assolutamente planetario (ad esempio in Italia è stato certificato disco di platino) e ha lanciato la boy band nell’Olimpo delle star della musica. Dal progetto sono stati estratti vari singoli come What Makes You Beautiful, Gotta Be You, One Thin e More Than This.

Ascolta qui l’intero disco Up All Night degli One Direction

In occasione di quest’anniversario, i fan degli One Direction hanno condiviso su Twitter tanti bei ricordi legati a questo disco.

“If we could only have this life for one more day. If we could only turn back time”

È strano pensare a 9 anni fa, quando la vostra storia stava per essere scritta indelebilmente.

Che viaggio stupendo abbiamo fatto insieme, abbiamo vissuto il sogno. One Direction ❤️

Solo pochi giorni fa, si è tornato a parlare di quest’indimenticabile band. A nominarla è stato niente di meno che Harry Styles, nel corso di un’intervista per Vogue. Il cantante ha dimostrato in quest’occasione di essere ancora molto legato al gruppo e di non rinnegare come è avvenuto il suo esordio, anche grazie alla band.

Niall Horan, inoltre, si è dichiarato dispiaciuto (pur non potendo fare nulla) sulla scelta del museo londinese di Madame Tussauds di rimuovere le statue di cera che raffigurano gli One Direction. D’altra parte tutti gli ex componenti, in più di una occasione, hanno dichiarato di avere una chat di gruppo ancora attiva e di vedersi appena possono!