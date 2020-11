Harry Styles parla con Vogue di X Factor e degli One Direction

Harry Styles è protagonista di un servizio sul nuovo numero di Vogue Usa realizzando diversi scatti per la rivista che gli ha dedicato la copertina del mese di dicembre.

Nel lungo articolo a lui dedicato, il cantante ha confessato che agli inizi della sua carriera soffriva di ansia da palcoscenico:

Harry Styles ha anche ripercorso i tempi in cui si presentò al casting di X Factor UK. Ed è orgoglioso, ora più che mai, del suo cammino artistico, indissolubilmente legato a quello degli One Direction:

Sono andato alle audizioni per scoprire se potevo davvero cantare. O se fosse solo mia mamma che era gentile con me. Penso che la tipica cosa che succede è uscire da una band come quella e quasi sentire che ti devi scusare per averne fatto parte. Ma io ho amato il tempo trascorso nella band. Era tutto nuovo per me e stavo cercando di imparare più che potevo. Volevo immergermi in quello.