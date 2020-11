Daniele Davì: trama e dove acquistare il libro Dove cade il cielo

Dove cade il cielo, il primo libro del tiktoker Daniele Davì è uscito in tutte le librerie fisiche ed è online dal 20 ottobre 2020.

Trama di Dove cade il cielo

Il libro racconta la storia di Leonardo, che per anni ha sperato di sparire nel nulla, perché prima di riuscire a far sentire la sua voce, alzando la testa e diventando famoso, ha pagato a caro prezzo la sua libertà. Racconta la storia di Medea, diversa dai compagni che la fanno sentire come se fosse un’aliena che non vale nulla, e per la quale ogni giorno potrebbe essere quello giusto per dire addio. Racconta la storia di Giulio, bello e sfrontato, e all’apparenza l’unico che non vorrebbe andare da nessuna parte. Eppure è proprio quest’ultimo che propone di scappare, cominciando così un’avventura on the road in giro per l’Italia, fatta di lacrime e risate, paesaggi mozzafiato, motel scassati, abbracci spezzati e desideri. Un’avventura pazzesca che si trasforma in un viaggio interiore, tra i nodi più oscuri del loro passato e i colori di un futuro in cui niente è impossibile. In cui ogni desiderio è già divenuto realtà.

Chi è Daniele Davì

Il tiktoker è nato il 18 giugno del 2000 e abita in Brianza, dove studia teatro. Seguitissimo sui social, mescola un’ironia pungente e dissacrante a una profondità innata, grazie alla quale riesce a comunicare con grande forza messaggi di tolleranza e inclusività. Dove cade il cielo è il suo primo, attesissimo libro.

Oltre ad essere seguitissimo sui social, Instagram e ovviamente TikTok, Daniele Davì è approdato su Youtube nel 2017. Con questo libro, con protagonisti, Leonardo, Giulio e Medea, vuole dar voce alle persone “strane” che ogni giorno provano il desiderio di evadere dalla realtà e dalla routine, di scappare lontano da tutto e da tutti.