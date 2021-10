Alessandra Amoroso – Un’impressione: audio e testo della canzone

Alessandra Amoroso ha pubblicato Un’impressione, uno dei brani dal suo nuovo disco, Tutto accade, rilasciato oggi venerdì 22 ottobre.

Audio Un’impressione di Alessandra Amoroso

Testo Un’impressione di Alessandra Amoroso

E arrivò la mancanza come pioggia improvvisa ad agosto

un temporale che mi viene addosso

che riconosco, conosco bene

e acqua che distrugge piante e fiori

e il raccolto non raccolto

e un vuoto emozionale che ferisce ogni parete e che ricorderò ti dicono, ti dicono

E arrivò la tua assenza come ospite inatteso ad una festa

a dire il vero respiravo meglio in tua presenza

e un viaggio lungo breve che condurrà alla pace o alla guerra

e un vuoto emozionale che non chiede il mio parere ma risponderò

io dico no, ti dico non è vero

Che se mi abbracci meno è solo un’impressione

che se sorridi meno è solo un’impressione

se fai l’amore meno è solo un’impressione

un’impressione che non conta

e se mi sento sola è un’impressione, un’impressione

E arrivò la distanza col suo carico di ansie e pensieri

chilometri di asfalto fanno ormai da letto ai nostri muri

che hai fatto a pezzi, per sicurezza ho radunato i sentimenti in mille versi

è un vuoto emozionale che non molla la presa e non accetterò

ti dico no, oggi ti dico non è vero

Che se mi abbracci meno è solo un’impressione

che se sorridi meno è solo un’impressione

se fai l’amore meno è solo un’impressione

un’impressione che non conta

e se mi sento sola è un’impressione, un’impressione

E molto spesso di notte mi ferisco con i ricordi

e al mattino l’unico rimedio è medicarmi bene l’anima

ma resta un vuoto emozionale che non fa rumore che rifiuterò

io dico no, ti dico non è vero

Che se mi abbracci meno è solo un’impressione

che se sorridi meno è solo un’impressione

se fai l’amore meno è solo un’impressione

un’impressione che non conta

e se mi sento sola è un’impressione, ma che impressione