Olivia Rodrigo -The Bels: arriva la versione completa della canzone natalizia scritta a 5 anni

Il Natale è ufficialmente arrivato in anticipo perché Olivia Rodrigo ha deciso di interpretare Babbo Natale questo fine settimana e regalare ai suoi fan una versione completa della sua canzone a tema, The Bels.

Invece di presentare la traccia in anteprima su Instagram o persino di rilasciarla silenziosamente su Spotify, venerdì l’ha inviata direttamente ai fan tramite la sua newsletter, insieme a questo dolce messaggio personale::

“Ciao ragazzi!!! Spero che stiate tutti bene! Mi mancate ragazzi! Sta facendo freddo a Los Angeles [e] le cose stanno rallentando per le vacanze. Ho messo il mio piccolo albero di Natale d’argento nel mio salotto [e] è mi rende super felice. Sono così entusiasta per il nuovo anno [e] tutto ciò che è in serbo! Spero che voi ragazzi abbiate una stagione delle vacanze piena di amore [e] relax. Vi penso sempre! Tutto il mio amore, Liv. “

Questa non è la prima volta che gli irriducibili fan di Olivia sentono parlare di The Bels. La traccia è diventata subito una leggenda l’anno scorso, quando Olivia ne ha condiviso una clip più breve su Instagram, alla vigilia di Natale.

Nella didascalia di quel post, in cui Liv spiegava casualmente che era la sua “primissima canzone di Natale” e che era stata “scritta da me a 5 anni”.

Da allora, i fan hanno copiato circa un minuto di audio di The Bels su YouTube e hanno continuato a meravigliarsi del fatto che la protagonista di HSMTMTS avesse iniziato a scrivere brani certificati in un’età così precoce.

Olivia Rodrigo – The Bels: l’audio della canzone originale

La versione completa di The Bels non è disponibile su Spotify o YouTube, quindi devi andare direttamente sul sito web dell’artista per ascoltarla.

Mentre sei lì puoi anche scaricare l’intera canzone gratuitamente al 100%, perché, come abbiamo detto, Olivia al momento si sta crogiolando nelle vibrazioni da Babbo Natale.