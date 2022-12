Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note: tutto sul film d’animazione

In occasione delle festività natalizie arriva al cinema Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note, un delicato film d’animazione per tutta la famiglia. Protagonisti Ernest e Celestine, l’orso e la topina nati dalla tavolozza della pittrice belga Gabrielle Vincent, sono diventati in pochi anni un classico internazionale.

Quando esce il film

Il film uscirà nei cinema distribuito da I Wonder il 22 dicembre.

Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note, di che cosa parla il film

Ernest e Celestine sono tornati per una nuova entusiasmante avventura: la loro amicizia unica e il loro amore per la musica li porteranno a scoprire mondi fantastici, in una storia poetica e commovente che affascinerà grandi e piccini. Per riparare il loro violino rotto, Ernest e Celestine iniziano un viaggio verso il lontano paese natale dell’orso, una terra magica dove da sempre si esibiscono i migliori musicisti del mondo e incredibili melodie riempiono l’aria di gioia. Al loro arrivo, i nostri eroi scoprono però una realtà completamente diversa: tutte le forme di musica sono state bandite! Ernest e Celestine non riescono proprio ad immaginare una vita senza musica. Insieme ai loro amici e a un misterioso fuorilegge mascherato, faranno di tutto per riportare la felicità nella Terra degli Orsi.

Dopo il successo del primo lungometraggio candidato agli Oscar, Ernest e Celestine tornano al cinema con una nuova avventura che parla di musica e di amicizia, e che farà emozionare grandi e piccoli spettatori.

La versione italiana di Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note è diretto da Jean-Christophe Roger e Julien Chheng, e vede nel cast vocale italiano Alba Rohrwacher e Claudio Bisio.

In occasione dell’uscita del film nelle sale in libreria arriverà anche l’albo illustrato tratto da questa nuova storia.