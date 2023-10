Trolls 3 – Tutti Insieme: la clip in esclusiva tratta dalla film

Trolls 3 – Tutti Insieme sta per arrivare al cinema. Il terzo film della saga animata firmata DreamWorks debutterà infatti domani 1 novembre nelle sale in anteprima, per poi uscire in tutti i cinema dal 9 novembre, con un’avventura all’insegna del divertimento e condita, come da tradizione, con tanta musica!

Nell’attesa ecco una clip in anteprima esclusiva tratta dal film.

Di che cosa parla il film

Dopo due film all’insegna della vera amicizia e del continuo flirt, Poppy e Branch sono ora ufficialmente, finalmente, una coppia (#broppy)! Man mano che si legano sempre di più, Poppy scopre che Branch ha un passato segreto. Faceva parte della sua boyband preferita, la BroZone, insieme ai suoi quattro fratelli: Floyd, John Dory, Spruce e Clay. I BroZone si sono sciolti quando Branch era ancora un bambino, così come la sua famiglia, e da allora Branch non ha più visto i suoi fratelli.

Ma quando Floyd, il fratello di Branch, viene rapito a causa del suo talento musicale da una coppia di malvagie popstar – Velvet e Veneer – Branch e Poppy intraprendono un viaggio straordinario ed emozionante per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd da un destino ancora peggiore dell’oscurità della cultura pop.

Il cast vocale del film di Trolls 3

Doppiati ancora una volta da Justin Timberlake e Anna Kendrick in lingua originale, in italiano i protagonisti Branch e Poppy sono rispettivamente doppiati da Stash dei The Kolors e da Ludovica Pomello.

