Jams: il rapper Biondo nella puntata finale della terza stagione

Il rapper Biondo è lo special guest dell’ultima puntata della terza stagione di JAMS, in onda venerdì 13 novembre, alle 20.40 su Rai Gulp e RaiPlay. La nuova stagione è composta da 20 episodi da 24 minuti, andati in onda su Rai Gulp e RaiPlay dal 19 ottobre, dal lunedì al venerdì.

Il cantante, molto amato dai ragazzi, sarà presente nel finale di stagione della pluripremiata serie teen di Simona Ercolani, coprodotta da Rai Ragazzi e Stand by Me, che per la sua terza stagione affronta tematiche di grande impatto. Esse vanno dalla tutela dell’ambiente all’adescamento dei minori online.

Cosa farà Biondo nell’ultimo episodio di Jams 3

Il noto rapper romano, all’anagrafe Simone Baldasseroni interpreterà sé stesso al fianco dei JAMS – Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e Stefano (Luca Edoardo Varone). E della giovane cantautrice Martina Attili, nel cast della serie sin dalla seconda stagione.

Al centro dell’episodio, la prova canora della Summer Camp Competition: un’occasione per i protagonisti di festeggiare, insieme ai due giovani cantanti, la natura, e in particolare l’Albero dei desideri. Si tratta di una magnifica quercia secolare scoperta all’inizio del campo estivo, che nonostante i loro sforzi e la campagna social attivata, sta per essere distrutta per essere rimpiazzata con un grande albergo turistico.

Biondo, tra i rapper più amati del momento, aveva già intrapreso la carriera di attore, nella serie per Instagram e per il web Instalovers e nel film uscito in sala questa estate E’ per il tuo bene. Qui interpreta sempre il ruolo di un rapper, al fianco di Vincenzo Salemme, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini e Claudia Pandolfi. Questa è la sua prima partecipazione in una serie tv.