Una delle tante interviste che la redazione di Ginger Generation ha svolto per voi da remoto è stata quella di Nyv. L’artista, l’ultima ad uscire dalla scuola di Amici 19 prima della grande finale, ci ha raccontato per l’occasione il suo primo vero disco, intitolao Low Profile.





NYV, nome d’arte di Mirella Nyvinne Pinternagel, ha 23 anni. Nata nel 1997 in Lussemburgo, vive a Cormano, in provincia di Milano. La cantautrice ha concorso nella sezione Giovani al Festival di Sanremo del 2018.

Cantautrice poliedrica, dotata di un talento naturale e di una voce intensa e dal timbro riconoscibile NYV è una polistrumentista autodidatta suona: pianoforte, chitarra e ukulele e la beat box.

Nel suo disco d’esordio saranno presenti 10 canzoni, di cui alcune già presentate durante la sua partecipazione al programma televisivo, come le prime due tracce, Blues d’alcool e Per favore, e la numero 6, Padre. L’ultima, invece, che chiude l’album, è Io ti penso, una canzone che l’artista ha portato alla finale di Sanremo Giovani 2018.

Tutti i brani presenti nell’album rappresentano un lato del carrattere dell’artista, dal più fragile (come Padre, che parla di una storia che la riguarda da vicino) o quello più combattivo (è il caso della bellissima Personne).

I brani sono stati prodotti da ZEF, produttore che ha collaborato con importanti esponenti della musica rap italiana come Ghali, Guè Pequeno a Fabri Fibra; Fausto Cogliati già produttore di Articolo 31, Fedez, Club Dogo e Federico Nardelli, che ha lavorato con Ligabue, Gazzelle e Fulminacci in collaborazione con Giordano Colombo.

Qui sotto potete recuperare la nostra intervista dove Nyv ci ha raccontato tutto sul suo disco e sulla sua esperienza ad Amici 19!

NYV parla del primo disco Low profile e di Amici

Nyv: ecco la biografia completa dell’artista!

Nel 2017 NYV si esibisce sul palco di “Sarà Sanremo” con Spreco personale, scritta e composta da lei stessa, con la produzione di Marta Venturini.

Nei mesi successivi Raphael Gualazzi ha affidato a NYV l’apertura di alcuni concerti della sua tournée.

I live sono proseguiti nel 2018 all’Arena di Verona per l’opening act del concerto di Jovanotti, dei Negrita al Goa Boa Festival. Nyv ha suonato anche al VIVA!, festival per l’evento “Beats from the Lido” organizzato da Red BullMusic.

NYV ha presentato a Sanremo Giovani 2018 il brano “Io Ti Penso”. Scritto in collaborazione con Alessandra Flora e prodotto da Fausto Cogliati. Il pezzo gioca tutto sulla potenza di un testo autobiografico, diretto e crudo, e sull’intensità interpretativa di NYV.

L’artista ha partecipato al “Sanremo Giovani World Tour” insieme a Mahmood.