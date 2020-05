Non ho mai – Netflix: La serie cita Riverdale, BTS e Il trono di spade

Da qualche giorno è disponibile su Netflix una nuova serie comedy molto divertente: Non ho mai (guarda il trailer). L’abbiamo vista notando moltissimi riferimenti a serie tv, musicisti e festival reali. Ecco tutti quelli che abbiamo raccolto!

Non ho mai è piena di citazioni a serie tv, celebrità e musica contemporanea. Tutti questi riferimenti la rendono molto realistica e ancora più divertente quando vengono colti in pieno. In uno dei primi episodi la cugina di Devi cerca di trovare un modo per dire ai suoi che non vuole un matrimonio combinato. Su Netflix sta guardando Riverdale e invidia il modo in cui Betty (Lili Reinhart) affronta la madre che vuole impedirle di vedere Jughead. C’è poi un piccolo riferimento a The Bachelor qundo Devi vede la ricchissima casa di Ben. Non manca nemmeno Il trono di spade (qui la citazione è sulla sigla).

Se passiamo al mondo musicale non potevano mancare i BTS ormai parte della cultura planetaria. Qui la citazione rientra in uno scenario ipotetico di pace tra le due Coree che potrebbero ironicamente “avere missili terra aria e anche i BTS”. C’è poi un riferimento a Nick Jonas e al suo matrimonio con l’indiana Priyanka Chopra che aveva sconvolto la protagonista. Un ultimo riferimento è al festival americano Coachella a cui Devi spera di partecipare prima o poi.

“Ho lasciato un funerale quando abbiamo saputo che nick jonas sposava un indiana e non eri tu” MA #NonHoMai È LA SERIE PIU TRASH CHE IO ABBIA MAI VISTO MI SENTO MALE — Caro?? (@letuebestie) May 1, 2020

Ho iniziato una nuova serie su Netflix, e nominano i BTS anche qui. Se questo non è destino non so cosa sia ???? #NonHoMai pic.twitter.com/4wnycLN0S7 — ????????????????????????????7 13 ?? (@Sabrina_supp) April 28, 2020