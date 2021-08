How I Met Your Father: Hilary Duff positiva al Covid. Riprese sospese?

Pochissimi giorni fa Hilary Duff annunciava sui social l’inizio delle riprese di How I Met Your Father. Tuttavia, proprio poche ore fa in una storia su Instagram l’attrice ha informato pubblico e fan di essere risultata positiva alla variante Delta. La produzione subirà quindi molto probabilmente un’interruzione come già successo recentemente a Bridgerton. Ecco le parole dell’attrice

Quel Delta, esordisce la protagonista di How I Met Your Father visibilmente provata. è una piccola “stronzetta”. Sintomi: mal di testa molto forte, perdito di gusto e olfatto e pressione sinoviale. Lapsus e annebbiamenti mentali. Felice di essere vaccinata.

Stando alle prime indiscrezioni diffuse da Tvline, Chris Lowell avrà il ruolo di Jessie, uno dei migliori amici della protagonista Sophie. Il suo personaggio è brillante e diventa cinico quando si inizia a parlare di amore. Jessie è un musicista che lavora come autista Uber per tirare avanti. Vive insieme al suo amico Sid, interpretato da Suraj Sharma che gestisce da poco un bar ed è un’ottimista per natura.

In How I met Your Father troveremo anche Valentina, interpretata da Francia Raisa. Valentina è una grande amica di Sophie, aspirante stilista e nella vita ama le avventure e il rischio. Tom Ainsley vestirà invece i panni di Charlie, un’aspirante modello che durante un evento prenderà una cotta per Valentina. Tien Tran avrà invece il ruolo di Ellena, la sorella adottiva di Jesse da poco arrivata a New York. Non dimentichiamo poi che qualche mese fa alcune indiscrezione avevano parlato di cameo del cast originale. Staremo a vedere quali protagonisti originali rivedremo e auguriamo una pronta guarigione a Hilary!

Ecco la storia su Instagram dell’attrice protagonista: