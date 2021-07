Camila Cabello: Don’t go yet è il titolo del nuovo singolo

Camila Cabello è sul punto di pubblicare il suo primo singolo, dopo l’era rappresentata dall’album Romance. Confermando le voci diffuse nelle ultime ore, l’artista nominata ai Grammy ha annunciato ufficialmente che Don’t Go Yet uscirà venerdì 23 luglio. Oltre alla conferma del titolo e della data, ha condiviso la copertina del nuovo singolo.

Per anticipare l’imminente uscita del brano, Camila aveva precedentemente condiviso una serie di foto con la didascalia “Bienvenidos a la familia. 7/23.”

In termini di uscite ufficiali dei singoli, la cantante ha concluso l’era dell’album precedente con il successo radiofonico My Oh My (featuring DaBaby).

Gli indizi sul ritorno di Camila Cabello

Mercoledì, il fidanzato di Camila Cabello, Shawn Mendes, ha rilasciato una nuova traccia: un remix della canzone spagnola KESI della star colombiana Camilo. Al tempo stesso, però, sembrava che anche Camila stesse pianificando di rilasciare qualcosa di suo.

Pochi giorni prima, la star di Senorita aveva pubblicato, infatti, una foto con un solo lato del suo viso, che la mostrava con un orecchino d’oro, la guancia illuminata dal fard, un eyeliner alato e con i capelli raccolti in una coda di cavallo. Camila ha intitolato l’immagine, “listos?” che in spagnolo significa “pronti?”.

Le altre immagini della serie erano, invece, scatti con una tavolozza di ombretti dai colori vivaci, l’occhio chiuso di Camila con la palpebra truccata con un ombretto azzurro e la mano dell’artista, con ogni unghia dipinta di un colore diverso, appoggiata sopra una palette di ombretti. Secondo Billboard, si tratta di With Love Artistry Palette di Morphe.

Allora, cosa voleva dire Camila Cabello con queste foto? Hits Daily Double ha riportato che venerdì prossimo la cantante avrebbe pubblicato un nuovo singolo chiamato Don’t Go Yet, descritto come un “grande, rovente pezzo latino”. La notizia è dunque confermata.