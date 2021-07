iCarly revival 2 si farà! Nuovi episodi ufficialmente in arrivo

Benvenuti nel nuovo iCarly“. Così Carly Shay, dopo quasi 10 anni di pausa, ci da il bentornato nel suo diario digitale. Gli episodi che hanno riportato in vita la serie hanno debuttato lo scorso 17 giugno. Oggi Paramount Plus, su cui è andato in onda, ha ufficialmente diffuso la notizia che il revival avrà una seconda stagione. Ecco qualche dettaglio in più

Nel trailer avevamo scoperto che il personaggio di Miranda Cosgrove ha deciso di far rinascere il suo web show, iCarly, appunto, che aveva iniziato insieme ai suoi migliori amici Freddie Benson (Nathan Kress) e Sam Puckett (Jennette McCurdy) da adolescenti. Come vi abbiamo già raccontato qui, Jennette ha deciso di non tornare per questo revival, ma al suo posto ci sarà ad aiutarla anche Spencer (Jerry Trainor). Oggi, come leggiamo su Variety, sappiamo che il cast tornerà con nuove avventure. La decisione sembra derivare dal grande successo ottenuto che ha reso il revival una delle serie più viste del canale.

Non sappiamo ovviamente ancora molto sulla trama ma seguiremo gli attori nella loro vita adulta. Molto probabilmente mancherà ancora Jennette McCurdy, che nella serie interpretava Sam. Il motivo dietro l’assenza di Jennette, che ha lasciato delusi moltissimi fan della serie, è legato ad una scelta personale dell’attrice. Infatti, dopo la morte della madre ha deciso di allontanarsi dalla recitazione per cercare di dare nuovi spunti alla sua vita (scopri più dettagli qui).

Ecco l’annuncio del rinnovo del revival di iCarly sui social: