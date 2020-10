Non ho mai 2 – Netflix: Le riprese inizieranno a Novembre!

Le riprese della seconda stagione di Non ho mai, serie rivelazione di questo 2020, stanno per cominciare. Il cast e la produzione della seconda stagione della serie Netflix (leggi la recensione qui) inizieranno infatti il prossimo mese. Ecco qualche dettaglio in più

La serie con protagonista Devi è pronta a tornare sul set con tutte le precauzioni per evitare la diffusione del Coronavirus, leggiamo su Variety. La data scelta da Netflix e Universal Television per il via alle riprese dei nuovi episodi sarebbe il 10 novembre. Se così fosse, Covid e lockdown permettendo, il pubblico potrebbe vedere la seconda stagione già a metà del prossimo anno.

Quando incontro qualcuno che mi dice la serie lo ha fatto riflettere o lo ha colpito nel profondo sono contenta. Questo è proprio quello che avrei voluto, ha raccontato la protagonista. Il cast originale tornerà e ci saranno ovviamente nuovi arrivi. Riflettendo su un possibile seguito ci siamo detti che sarebbe interessante vedere come proseguono le vicende amorose sia di Devi che delle amiche. Vorremmo ritrovare leggerezza ma anche riflessioni su temi importanti e delicati.

Devi, nel finale, ha baciato Ben proprio quando Paxton grazie alla sorella aveva deciso di provare a uscire con lei non solo in amicizia. Forse troppo tardi o forse ci potrebbero essere nuove svolte e improvvisi colpi di scena. Sicuramente il motivo portante ovvero l’elaborazione del lutto per il padre ha avuto una conclusione anche molto commovente. La seconda stagione è quindi presumibile tratterà un nuovo tema che non vediamo l’ora di scoprire.