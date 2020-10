Alessandra Martinelli, in arte Mydrama, è una delle concorrenti di X Factor 2020, per la categoria Under Donne capitanata da Hell Raton.

Alessandra è nata a Monte Cremasco (CR) 22 anni fa. Ha un’immagine e un carattere molto forti. Il suo nome fa riferimento ad alcuni “drammi” sentimentali che ha vissuto in passato. Mydrama è infatti un nome d’arte che la giovane Alessandra ha scelto per sfogare e superare un dramma derivato da una difficile dipendenza affettiva.

Il percorso a X Factor 2020

Ad X Factor ha colpito da subito il suo giudice Hell Raton che si è commosso sia durante le Audition, sia al Bootcamp. La sua voce “piena di cicatrici” lo ha convinto a portarla in squadra con lui.

Grazie a Dio di tha Supreme e Nuova Registrazione 326 di Mara Sattei sono stati i brani con cui ha convinto i giudici alle audizioni. Un pezzo eseguito alla perfezione, creato mescolando insieme a quella che al giorno d’oggi è la coppia di fratelli più famosi del momento. Ai Bootcamp ha fatto di nuovo centro con il brano I Hate U, I love U mentre ha conquistato definitivamente il suo giudice con Dios Nos Libre Del Dinero di Rosalìa.

Seppur ancora giovane, Mydrama non ha nascosto nel suo percorso a X Factor di aver passato un periodo buio che solo con il tempo ha saputo trasformare in qualcosa di “più felice, potente e forte”.

Mydrama si racconta nel primo vlog dopo essere stata scelta da Hell Raton per partecipare ai Live Show di X Factor 2020 nella sua squadra. In questo suo primo video da concorrente rivela cosa pensa del giudice della sua categoria e tutte le sue emozioni in attesa del primo Live.