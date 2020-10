Benji e Bella Thorne reciteranno in un film insieme: ecco quale

Benjiamin Mascolo, in arte Benji, sta per fare il suo debutto come attore in un film. E lo farà al fianco della sua fidanzata, ormai storica, Bella Thorne. Il film s’intitola Time Is Up e sarà diretta dalla regista Elisa Amoruso, che ha scritto la sceneggiatura con Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini, come riportato da Deadline.

Time Is Up che li vede protagonisti verrà girato sia in Italia, a Roma, che negli Stati Uniti. Lo scorso luglio, a dispetto di alcuni rumors, i due artisti hanno però smentito di avere un matrimonio in programma, almeno nel futuro immediato.

Trama del film con Benji e Bella Thorne

Il film si muove intorno a due studenti all’ultimo anno delle superiori. Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benji Mascolo) che a una prima occhiata sembrano avere decisamente due personalità diverse. Vivien è una studentessa talentuosa, con una passione per la fisica e impegnata a entrare in un’università americana prestigiosa. Sembra vivere la sua vita come una formula matematica che la porta a guardare alla propria felicità come a qualcosa che deve essere rimandata al futuro. Roy, dall’altra parte, è un ragazzo problematico che, a causa di un trauma subito quando era bambino, vede i suoi desideri venire continuamente ostacolati da un passato che lo perseguita.

Comunque anche la matematica ha le sue variabili e, come sempre succede, la vita può intrecciare gli eventi in modo sorprendente e inaspettato. Così un incidente forzerà i nostri protagonisti a fermarsi e a reclamare le proprie vite, un minuto alla vota. Per iniziare finalmente a vivere nel presente che forse si dimostrerà più entusiasmante di ciò che era stato programmato.

Domani vado via di casa per qualche mese e inizio una nuova avventura fuori dal mondo della musica, sono molto emozionato 🤞 Presto ve ne parlerò.. — b3nm (@Benji_Mascolo) October 19, 2020