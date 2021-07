After 3: i libri di Anna Todd tornano in libreria in edizione speciale

In attesa di vedere After 3 al cinema vi annunciamo che i libri di Anna Todd da cui è tratto il film sono tornati in libreria in una veste tutta nuova.

Pubblicati inizialmente in lingua originale come un solo libro, il terzo della serie After, Come mondi lontani e Anime perdute tornano a essere uniti ora in un unico volume anche in Italia grazie a questa edizione combo, in contemporanea con l’uscita al cinema del film che ne è stato tratto.

Un’edizione speciale impreziosita da un bellissimo poster realizzato dall’artista Elisa Paganelli: un omaggio alla straordinaria fandom di Anna Todd, che con il suo sostegno e la sua passione ha reso After un fenomeno unico e ineguagliabile.

Il libro è edito da Sperling & Kupfer ed è disponibile per l’acquisto online o in libreria al costo di 17,90 €.

La trama del libro

«Non siamo bravi a stare lontani l’uno dall’altra.» La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è come lei pensava che fosse: né la sua famiglia, né i suoi amici. L’unico su cui dovrebbe poter contare, Hardin, sembra sempre pronto, con il suo carattere scontroso, a rovinare tutto.

Non appena scopre l’enorme segreto che lei gli ha nascosto, diventa furioso e, invece di provare a essere comprensivo, cerca di ostacolarla in tutti i modi. Così, mentre la partenza per Seattle si avvicina, per Tessa è arrivato il momento di affrontare la più dolorosa delle domande: Hardin sarà mai in grado di cambiare per lei? Troppe volte il suo cuore ha dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. Forse, restare lontani farà bene a entrambi. Ma è davvero possibile stare separati a lungo per due come loro, opposti ma inscindibili come luce e tenebre?

Vi ricordiamo che After 3 arriverà nelle sale cinematografiche del nostro paese a partire dal 1 settembre.