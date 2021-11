As We See It: Trailer e poster della serie sull’autismo in arrivo il 21 gennaio

Amazon Prime ha prodotto negli ultimi mesi e anni prodotti interessanti come The Wilds, Panic o Modern Love solo per citarne alcuni. Qualche giorno fa ha rivelato trailer e poster di una serie in arrivo il 21 gennaio prossimo: As we see it. Ecco qualche dettaglio in più

As We See It segue le vicende di Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) e Violet (Sue Ann Pien), coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell’autismo. Li vedremo mentre faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita. Con l’aiuto delle loro famiglie, degli assistenti, e talvolta anche dandosi una mano reciprocamente, i tre coinquilini affrontano gioie e sconfitte. Il loro è un personalissimo viaggio verso l’indipendenza e l’accettazione.

Il cast della serie include anche Sosie Bacon nei panni dell’assistente Mandy, Chris Pang nei panni di Van, fratello di Violet, e Joe Mantegna nel ruolo di Lou, padre di Jack. Katims è showrunner, autore ed executive producer, con Jeni Mulein, Danna Stern, Dana Idisis, Yuval Shafferman, e Udi Segal che come lui ricoprono il ruolo di executive producer. Jesse Peretz è il regista ed executive producer del primo episodio.

L’ispirazione viene da un format israeliano e la serie conterà otto episodi.

Ecco il trailer di questa interessante serie Prime Video: