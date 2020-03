Tekashi 6ix9ine chiede il rilascio dalla prigione per paura del Coronavirus

L’emergenza Coronavirus, ormai è quasi scontato ribadirlo, non è più soltanto un problema cinese o italiano ma globale. Anche gli Stati Uniti, nelle ultime ore, si sono resi conto della virulenza della malattia. E molte star si sono già preoccupate. Fra queste, pare, troviamo anche il rapper Tekashi 6ix9ine, attualmente in carcere.





A riguardo non abbiamo conferme, ma da ormai qualche ora sul web si rincorrono le voci che vorebbero Tekashi 6ix9ine talmente spaventato dal Covid-19 da aver chiesto il rilascio. Queste indiscrezioni sono trapelate in questo articolo di Metro.

Tekashi 6ix9ine sarà rilasciato dalla prigione? Ecco tutto quello che sappiamo



Il rapper di origine latina, noto in particolare per i suoi denti e capelli colorati, si trova da qualche mese in carcere. Poco tempo fa, infatti, Tekashi 6ix9ine è stato condannato ad una pena di due anni in carcere per racket. La sua storia, come ricorderete, si lega anche alle recenti vicende legali di Cardi B, che secondo alcuni avrebbe persino fatto parte di una gang.



Ebbene, Metro racconta che Daniel Hernandez (questo il suo vero nome) avrebbe insistito per poter lasciare la prigione per paura di contrarre la malattia. Il problema principale è che Tekashi 6ix9ine soffre d’asma. Di conseguenza, se dovesse prendere il virus dietro le sbarre potrebbe seriamente rischiare la pelle.

In base alle informazioni in nostro possesso, sembrerebe che proprio di recente l’artista abbia avuto delle crisi respiratorie. L’avvocato Dawn Florio ha fra le altre cose confermato che il suo comportamento fin dal giorno dell’incarcerazione è stato ineccepibile. A dare man forte al rapper è stato inoltre il suo avvocato Lance Lazzaro, che ha formalmente fatto richiesta di scarcerazione per motivi di salute.

Al momento, in ogni caso, ci risulta che la situazione sia sempre la stessa e che Tekashi 6ix9ine sia ancora detenuto. Se dovesse essere infettato, il rapper si aggiungerebbe alla già lunga lista di celebrità positive al Coronavirus. Fra queste troviamo anche gli attori Thom Hanks e Idris Elba.