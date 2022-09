My Soul Summer: tutto sul film d’esordio di Casadilego

My Soul Summer è un film che parla di crescita e musica, interpretato dalla cantautrice Casadilego qui al suo debutto cinematografico. Il film è diretto da Fabio Mollo è sarà presentato in anteprima alla 20a edizione di Alice nella Città.

Il film uscirà in sala il 24, 25 e 26 ottobre distribuito da Europictures.

Diretto da Fabio Mollo (Anni da cane), il film vede nei panni della protagonista Casadilego (Elisa Coclite) talento musicale già vincitrice di X Factor 2020, qui al suo debutto al cinema. Lei sarà affiancata da Tommaso Ragno nel ruolo di Vins, Luka Zunic, Agnese Claisse, con Anna Ferzetti e con la partecipazione di Lunetta Savino.

Nel film Casadilego canta due brani inediti (che verranno annunciati a breve) che usciranno il 14 ottobre per Columbia Records Italy/Sony Music Italy, proprio a ridosso della presentazione al Festival di Roma nella sezione Alice Nella Città.

Anita sa di essere diversa ma non sa bene ancora chi è. Non è come le altre sue, non è estroversa e disinvolta come loro. Non è interessata alle cose che fanno. Quando è con gli altri si sente a disagio, distante, altrove. L’unico momento in cui si sente veramente presente è quando si siede al pianoforte.

La musica è l’unico posto dove riesce a trovare se stessa. Il centro del film è indubbiamente la musica ed è per questo che ho scelto di girare solo con esibizioni dal vivo. Tutte le scene musicali del film, sia quelle di musica classica al pianoforte, che quelle cantate, sono in presa diretta. Casadilego è un talento vero e puro, un’artista che attraverso la musica racconta la vita. Era fondamentale darle lo strumento giusto per poter dare vita alle emozioni di Anita, e farla suonare e cantare dal vivo le ha permesso di farlo a pieno

My Soul Summer di che cosa parla