Nicole Rossi nel cast di Resta a casa e vinci di Rai2

Dai cowboy agli influencer, ci sarà anche la nostra Nicole Rossi nel nuovo programma televisivo di Rai 2. Il 6 luglio parte Resta a casa e vinci, il gioco quiz di Costantino della Gherardesca in cui due squadre si sfidano per portare a casa un montepremi da devolvere in beneficenza.

Dal lunedì al venerdì alle 14.00, sono 35 le puntate previste, in onda fino al 21 agosto. La novità più rilevante è la presenza della Ruota degli Esperti, ovvero dieci “specialisti” che potranno essere chiamati in causa nel corso della trasmissione per dare supporto ai concorrenti.

Il cast completo del programma

Spicca la presenza dell’ex ministro Elsa Fornero, nel programma come esperta di politica. Gli altri volti sono: Marco Carta (esperto di Sanremo), Gabriele Corsi (Cartoni Animati), Lory Del Santo (Cinema), Carmen Di Pietro (Letteratura), Vera Gemma (Seduzione), Giancarlo Magalli (Storia della Tv), Enzo Miccio (Galateo), Nicole Rossi (Slang Giovanile) e Federico Russo (Calcio).

Nel cast anche un “porcellino” sotto forma di pupazzo, che affiancherà Costantino della Gherardesca come valletto. E se il conduttore sarà in studio, a distanza, le famiglie in gara saranno comodamente sedute sui divani delle loro case.

Ecco come funziona il gioco. Prove di abilità, domande vip e quesiti: in ogni puntata si sfideranno due famiglie. Al termine di ogni sfida, la squadra che avrà ottenuto meno punti verrà eliminata, mentre l’altra potrà sottoporsi alla “domanda del porcellino”, ovvero una domanda a risposta multipla. In palio 2.500 euro da devolvere in beneficenza.

Resta a casa e vinci – Dal 6 luglio su Rai2 Dai cowboy agli influencer, ci sarà anche il valletto più bello della tv italiana! 🐷 Il 6 luglio parte "Resta a casa e vinci", il gioco quiz di Costantino della Gherardesca 💰#Restaacasaevinci Pubblicato da Rai2 su Lunedì 29 giugno 2020