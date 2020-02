Venerdì 21 febbraio esce Gonna, il nuovo singolo del giovane talento della musica reggaeton Daniel, ex allievo della scorsa edizione del talent show Amici Di Maria De Filippi.

Il brano è un’intrigante e coinvolgente brano reggaeton, riletto in chiave dance da club dalle influenze tribal, che racconta di un ballo sensuale che riaccende la passione, ancora pulsante, tra due ex amanti.

Audio

Testo

E quindi muovi quella gonna x4

1 2 3 mami

gonna x4

1 2 3 mami

E quindi muovi quella g0nna x4

1 2 3 mami

G0nna x4

E quindi muovi quella gonna x4

1 2 3 mami

g0nna x4

1 2 3 mami

E quindi muovi quella Gonna x4

1 2 3 mami

Gonna x4

G0nna g0nna g0nna g0nna

Quanto tu bailavi forse ho visto la Madonna

Tu muovi il bacino come i bacio una donna

Io sono la chiave bebe e tu sei là mia porta

Si lei la muove bene

Perché lei ho insegnato bene

A me importa che tu

Balli ancora di più

Che la gonna faccia tu tu tu tu

Ma bebe tu sei mia non me importa de nada

Dime che sono il diablo ma tu la mia diabla

La colpa è solo mia che ti avevo lasciata

Con quel tigueron non ti ha mai meritata

Ma so che poi mi pensi spesso en tu cama

Che tu mi cerchi e poi fai nottata

Non ti spaventa che ti ho lasciata

perché tu sai che se la mia casa

G0nna g0nna g0nna

1 2 3 mami

Gonna gonna gonna

1 2 3

Si lei lo muove bene

Perché le ho insegnato bene

A me importa che tu

Baili ancora di più

Che la gonna faccia tun tun tun tun tun

Rit

E quindi muovi quella gonna x4

1 2 3 mami

g0nna x4

1 2 3 mami

E quindi muovi quella g0nna x4

1 2 3 mami

G0nna x4

Quando la muovi tu bebe non c’è nada

Quando la muovi tu Mi muore la Nasa

Noi facciamo pem dentro questa casa

Bebe non ti rispondo sto s****** in altra

Aspetta aspetta

A me piace lento

A te gusta lento

quindi lo faccio lento

Sono l’ invito

Per le tue labbra bebe

Quello è il tuo amico

Bella c***ta bebe

G0nna g0nna g0nna

1 2 3 mami

G0nna g0nna g0nna

1 2 3

Si lei lo muove bene

Perché le ho insegnato bene

A me importa che tu

Baili ancora di più

Che la g0nna faccia tun tun tun

E quindi muovi quella g0nna x4

1 2 3 mami

g0nna x4

1 2 3 mami

E quindi muovi quella g0nna x4

1 2 3 mami

Gonna x4