MeteoHeroes: grande successo per l’anteprima della serie

La serie tv italiana MeteoHeroes ha lanciato i primi quattro episodi della serie animata conquistando un successo importantissimo sui social in occasione della Giornata Mondiale della Terra.

Una viralità possibile grazie all’importante sostegno su tutti i canali da parte di House Of Talent, la prima crew di teen idol italiana. Francesco Facchinetti ha cantato la fantastica sigla del cartone e le mamme blogger hanno sostenuto e accolto con entusiasmo la messa in onda di questa serie educativa.

I primi quattro episodi della serie sono andati in onda su Cartoonito, il 22 aprile, canale 46 DDT, con repliche nel weekend, nella fascia oraria dedicata ai più piccoli. La premessa di un successo già scritto, in attesa del lancio ufficiale della serie completa pianificato per il mese di luglio.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Mondo TV ha presentato un contenuto esclusivo dedicato a MeteoHeroes con protagonisti Chiara e Mattia Fabiano. I due ragazzi sono già nella crew di teen idol House Of Talent e doppiatori della serie animata e di Stranger Things.

La trama di MeteoHeroes

MeteoHeroes racconta le avventure di 6 personaggi, Pluvia, Nubess, Fulmen, Nix, Ventum e Thermo, che insegnano ai più piccoli tutti i trucchi e le buone condotte per rispettare il nostro Pianeta, che ha tanto bisogno di cure e attenzioni. Un modo per imparare qualcosa di nuovo. E uno strumento per sensibilizzare le nuove generazioni, già così attente alla salvaguardia dell’ambiente che le circonda.

La serie si presenta come unica nel suo genere. Narra le avventure di sei bambini che scoprono di avere poteri speciali. Poteri che metteranno al servizio della Terra e dell’ambiente. In modo divertente e con un linguaggio che parla ai giovanissimi, MeteoHeroes spiega in modo semplice quanto efficace alcuni temi spesso controversi anche per gli adulti. Cambiamenti climatici, il rispetto della natura e l’ecologia.