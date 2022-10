Selena Gomez, My Mind & Me è il nuovo singolo: testo e anteprima

Con il rilascio del documentario My Mind & Me, Selena Gomez ha condiviso anche un breve snippet del suo prossimo singolo. L’omonimo brano, che fa da colonna sonora al documentario che andrà in onda su Apple Tv+ il prossimo 4 novembre, dovrebbe essere il primo del nuovo album a cui la cantante sta lavorando.







Ascolta lo snippet di My Mind & Me

Il primo approccio a questa canzone lo abbiamo proprio dal trailer ufficiale del documentario che è stato da pochissimo rilasciato. Qui possiamo proprio sentire le prime note e testo di My Mind & Me. Siamo sicuri che vi piacerà!

Ecco l’anteprima del testo

My mind and me

We don’t get along sometimes

It gets hard to breathe

But, I wouldn’t change my life

If somebody sees me like this

Then they won’t feel alone

Pre-save del brano My Mind & Me

Il brano, che dovrebbe essere rilasciato anch’esso il prossimo 4 novembre, può essere già pre-salvato e pre-ordinato nelle maggiori piattaforme di streaming e di vendita di singoli online.

Per farlo vi basterà andare sul sito ufficiale della cantante e aggiungerlo alla vostra libreria Spotify, Apple Music o Amazon Music.

Il nuovo album

In recentissime interviste Selena Gomez aveva confermato, anche ai fan, di star lavorando a nuova musica. In parallelo alla sua carriera come owner di un brand di cosmetici, Selena continua alla grande con la sua carriera musicale. E questo primo singolo che ascolteremo molto presto, è solo l’inizio.