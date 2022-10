Amici 22: Wax offende Rudy Zerbi in un fuori onda, arriva il provvedimento

Nel daytime di Amici di oggi, Wax subisce un provvedimento disciplinare a causa delle pesanti esternazioni che ha emesso riferendosi al prof di canto, durante la puntata di domenica scorsa.

Subito dopo la registrazione, Zerbi ha trattenuto tutti i ragazzi in studio e ha mostrato un filmato dove il ragazzo pronunciava le parole “falso ba****do“, rivolgendosi proprio a lui.

Wax si è difeso spiegando che in quel momento stava semplicemente pesando a voce alta, che non si trattava di una sua opinione ma di un’esclamazione dovuta alla rabbia, dovuta al giudizio negativo sulla scrittura durante la gara cover.

Il prof di canto ha interpellato dunque Arisa (prof di riferimento del ragazzo) che si è dimostrata non del tutto d’accordo con Rudy.

Arisa ha ribadito l’importanza di un contegno da parte dei ragazzi. Tuttavia, ho sottolineato la difficoltà che questi ultimi possono provare nel controllare ogni loro esternazione, per 24 ore su 24.

Il provvedimento toccato a Wax

Per un giorno intero, il giovane assolverà i loro compagni da tutti i doveri in merito alle pulizie e li farà al loro posto. È stata questa la decisione della professoressa.

Zerbi ha dichiarato che si tratta di una punizione che lascia il tempo che trova. Secondo Arisa, invece, il cantante di Amici imparerà la lezione e farà tesoro del confronto di oggi.

Tornati in casetta, Wax si è sfogato con i compagni e ha rimproverato alcuni di loro per non averlo sostenuto durante il faccia a faccia che c’è stato in studio, poco prima, con il professore di Amici.

Qualcuno, infatti, interpellato proprio da Zerbi, ha tirato in ballo la storia difficile del ragazzo per provare a giustificarlo. Ma questo ha peggiorato le cose facendo arrabbiare ancora di più l’insegnante.

Qualcun altro, come Ramon, ha consigliato al cantante di imparare a controllare la rabbia. Nemmeno questo lo ha aiutato, visto che è ciò che si sente dire praticamente da tutta una vita.

Chi è Wax di Amici 22: la sua storia



Matteo (questo il suo vero nome), ha 20 anni, vive a Milano con i genitori, il fratello e il cane Black. La passione per la musica è iniziata da piccolo suonando il violino. Poi ha iniziato a cantare con il fratello in cameretta.

In passato ha lavorato come rider, cameriere, traslocatore per essere autonomo e non chiedere soldi in famiglia.

“Io e lui abbiamo discusso ai casting, per questo abbiamo questo rapporto. Poi abbiamo fatto pace“. ha rivelato Maria De Filippi durante la formazione della classe di quest’anno.

Cosa ne pensate del provvedimento ad Amici di oggi?