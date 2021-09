Niall Horan: la prima apparizione pubblica con la fidanzata Amelia Woolley

Niall Horan e Amelia Woolley hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme!

L’ex membro dei One Direction è stato fotografato con la sua fidanzata, venerdì scorso, al suo Horan & Rose Gala al The Grove Hotel nell’Hertfordshire, in Inghilterra. Durante l’evento, organizzato per aiutare la ricerca contro il cancro, il cantante ha contribuito a raccogliere oltre 800.000 euro da devolvere in beneficenza insieme al golfista professionista Justin Rose. Questo è quanto riportato dal tabloid irlandese Sunday World.

Amelia Woolley, dal canto suo, ha condiviso una foto che la ritrae in posa fianco a fianco a Niall proprio in quest’occasione e l’ha pubblicata sulla sua pagina Instagram, con tanto di didascalia con un cuore marrone e degli emoji a forma di rosa appassita.

Per quest’evento, il cantante ha indossato un completo marrone (un colore che Niall sembra amare molto) con una camicia bianca, mentre Amelia ha scelto un vestito lungo nero con balze e perline.

Chi è Amelia Wooley, la fidanzata di Niall Horan

Secondo quanto riferito, i due ragazzi si frequentano da oltre un anno. La storia d’amore con l’artista irlandese, sarebbe iniziata, infatti, a maggio del 2020. Durante quest’arco di tempo, i due innamorati hanno in gran parte mantenuto la loro relazione lontana dai riflettori. Nonostante ciò, la coppia è stata avvistata insieme in alcune occasioni, incluso un viaggio di shopping a Londra.

Nel luglio 2020, più precisamente, Niall Horan e Amelia Woolley sono stati visti per la prima volta insieme in una fotografia pubblicata dalla ragazza su Instagram. Anche in quel caso, Woolley aveva commentato il post con una rosa appassita accanto a dei cuori bianchi e neri.

Amelia è nata a Birmingham, in Inghilterra. Lì lavora come shoe buyer, ovvero si occupa di selezionare e acquistare scarpe per il negozio online Nicholas Kirkwood.