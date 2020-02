Justin Bieber: La Bomba è il suo singolo latino con J Balvin

Justin Bieber e J Balvin si preparano a farci ballare per tutta la prossima estate! A breve, infatti, la strana coppia composta dal cantante canadese e dalla star latina pubblicherà una collaborazione intitolata La Bomba!

Proprio in queste ore, infatti, sono in corso a Miami le riprese del video ufficiale di La Bomba, pezzo che dovrebbe vedere la luce nelle prossime settimane. Justin Bieber è infatti stato pizzicato insieme a J Balvin sul set delle riprese del video ufficiale del pezzo.

Nelle immagini apparse online nelle scorse ore vediamo Justin Bieber impegnato in una scatenata coreografia per il brano, che già si preannuncia come un grande tormentone. In altri scatti invece vediamo J Balvin e Justin a bordo di una decapottabile in giro per le strade di Miami.

Qui sotto trovate tutte le foto e i video dal set di La Bomba di Justin Bieber e J Balvin!

Justin…justin drew BIEBER…pls stop doing this to me😭 pic.twitter.com/7vjkpE0oTP — keke (@keonaaa_w) February 28, 2020

February 27: @justinbieber on the set of “La Bomba” music video in Miami,Florida pic.twitter.com/Lcid0fl01o — Justin Bieber News (@jbtraacker) February 28, 2020

Justin New Look 2/28/20 La Bomba MV comingg pic.twitter.com/NHOd485gAM — Saps💛 (@mtamrphic) February 28, 2020

Non ci è dato sapere, almeno per il momento, quando arriverà il singolo (e relativo video ufficiale) La Bomba. Quello che sappiamo per certo è che il re della musica latin J Balvin sta per tornare con un nuovo progetto discografico. L’album, intitolato Colores, si basa proprio su un concept legato ai colori.

Justin, dal canto suo, ha pubblicato lo scorso 14 febbraio il suo quinto album Changes. Il disco, contenente la hit Yummy, ha già debuttato in vetta alle classifiche di mezzo mondo e in top 10 nella FIMI italiana.

Siete tutti pronti a ballare con La Bomba di Justin?