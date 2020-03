Niall Horan è stato ospite del celebre Carpool Karaoke con James Corden per presentare l’uscita del suo nuovo album Heartbreak Weather.

Oltre a cantare le canzoni del nuovo album c’è stato tempo per parlare dei One Direction e di una possibile reunion. Prima James ha scherzato su tutti i gadget che sono usciti quando la band era super popolare e ancora legata, dopo averlo pizzicato un po’ e scherzato con lui.

Niall si è poi sottoposto alla macchina della verità e lì le cose si sono fatte interessanti. Alla domanda di James, pensi che i One Direction torneranno mai insieme? Il cantante non ha esitato e ha risposto immediatamente sì, confermando il desiderio di tantissime Directioners. Non sappiamo esattamente se questo avverrà molto presto ma comunque Niall non ha negato che succederà e magari prima di quanto ci aspettiamo. Tra le altre domande ha parlato del suo rapporto con Simon Cowell e ci ha mostrato la sua paura per i piccioni (so avete capito bene!)

Non perdetevi l’esilarante Carpool Karaoke e fateci sapere le vostre opinioni a riguardo!

Qui per il video del Carpool Karaoke con Niall Horan

Niall Horan Carpool Karaoke

