Cercando Alaska: il recap completo della miniserie su Sky Atlantic

La miniserie in onda su Sky Atlantic, Cercando Alaska, è giunta alla sua conclusione. Il 17 giugno abbiamo assistito all’ultima puntata della serie tratta dal libro di John Green. Sappiamo già che non ci sarà un seguito della storia proprio perché nel libro si conclude così e non avrebbe alcun senso continuare una storia che non esiste.

Nel complesso la serie è interessante anche se si presenta un po’ lenta soprattutto nei primi quattro episodi. Per chi ha letto il libro la storia coincide molto e anche la serie sembra rispettare questo ritmo un po’ soporifero dell’inizio che poi cresce man mano che ci avviciniamo alla fine. Nonostante la bravura di Kristine Froseth che i più conosceranno per il suo ruolo ne Il La verità sul caso Harry Quebert, non è come ci immagineremo il personaggio di Alaska. A ogni modo la storia è ben raccontata e riesce a tenere lo spettatore incollato allo schermo soprattutto negli episodi finali, dalla morte di Alaska al modo in cui i protagonisti Miles, Takumi e il Colonnello reagiscono alla sua scomparsa e come affrontano i loro sensi di colpa per non aver fatto qualcosa, consapevoli che non avrebbero potuto fare molto per salvare la ragazza.