Benjamin Mascolo è al lavoro sul suo primo brano da solista?

Benjiamin Mascolo, ex membro del duo modenese Benji e Fede, il 20 giugno ha festeggiato il suo 27esimo compleanno. Ma a quanto pare, è il cantante che sta per fare un regalo ai fan e non viceversa.

L’artista ha annunciato, infatti, l’arrivo imminente di una sorpresa e tutto lascia presagire l’uscita di un nuovo singolo: “Grazie per gli auguri. Vi voglio bene. Quest’anno ve lo farò io un gran bel regalo… promesso. Portate pazienza ancora un pochetto. Love u“, ha scritto Benji su Twitter in occasione della ricorrenza.

Proprio ieri, invece, il cantante ha postato una foto in cui appare intento a suonare al pianoforte e che recita “Domeniche produttive“. A questo punto sembra chiaro che è al lavoro su una nuova canzone. Del resto, solo pochi giorni fa, Benjiamin Mascolo ha espresso il suo interesse crescente per questo strumento, pur confermando la sua predilezione per la chitarra: “La chitarra rimarrà sempre il mio primo amore, ma sto scoprendo piccoli passi alla volta che il pianoforte è uno strumento stupendo.. Mi rende felice”.

Mentre i fan aspettano con ansia della nuova musica (ovviamente si tratterà di progetti da solista sia per quanto riguarda Benji e sia per quanto riguarda Fede), i due artisti hanno riprogrammato il loro tanto atteso concerto all’arena di Verona.

L’evento sarà, probabilmente, l’addio definitivo per il duo ma anche l’occasione per ripercorrere con il pubblico i suoi fruttuosi dieci anni di carriera. Il concerto sarà messo in piedi il 3 maggio del prossimo anno e i biglietti già acquistati prima del rinvio a causa dell’emergenza sanitaria sono ancora validi.