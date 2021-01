Netflix: Dawson’s Creek, Lupin e le altre aggiunte al catalogo di gennaio

Ogni mese Netflix arricchisce il suo catalogo con novità originali e grandi serie tv e film più o meno recenti. Tra le serie originali in arrivo vi avevamo parlato di Lupin (guarda il trailer). Tuttavia, le novità non finiscono qui e gennaio sarà un mese ricco di arrivi e cancellazioni.

Da segnare in agenda c’è sicuramente il 15 gennaio ovvero il giorno in cui la serie cult Dawson’s Creek sbarcherà sulla piattaforma streaming. Disponibile invece già dal capodanno la terza stagione di Cobra Kai e la seconda di My Hero Academia. Il 2 poi è il turno del film Rocketman sulla vita di Elton John che ha tra i protagonisti Taron Egerton e Richard Madden (Il trono di spade).

L’8 il ladro gentiluomo Lupin sbarcherà su Netflix preceduto il 6 dalla nona stagione di Suits. Lunedì 11/01 arriverà anche il film Perfetti Sconosciuti e il 15 Disincanto parte 3. Attesa poi anche per il 22 gennaio data di rilascio del live action Fate: The Winx Saga e Jurassic World: Nuove avventure.

Gennaio 2021 sarò però anche tempo di salutare alcune serie come Pretty Little Liars (ultimo giorno 12 gennaio), Sherlock (15 gennaio) e anche Gossip Girl alla fine del mese stando a quanto leggiamo su Netflix Lovers sempre aggiornato su novità e scadenze.

Ecco qualche altro valido motivo per aspettare con ansia l’arrivo del 2021 🥂 pic.twitter.com/E2G986ejZH — Netflix Italia (@NetflixIT) December 29, 2020