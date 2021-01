Harry Styles e Olivia Wilde stanno insieme? Questa è domanda che si stanno facendo molte directioners in queste ultime ore, dopo che una serie di immagini è apparsa online. Immagini scattate da alcuni paparazzi al matrimonio di Jeff Azoff, manager di Harry.





Ma cerchiamo di fare un po’ ordine!

Harry Styles e Olivia Wilde stanno insieme? Ecco le foto che hanno messo in agitazione le fan

Sul nostro profilo Instagram vi abbiamo recuperato anche delle foto finite online. Gli scatti, neanche a dirlo, sono diventati virali su Twitter in men che non si dica.

Il punto è che al matrimonio, che si è tenuto a Montecito in California, Harry Styles e Olivia Wilde si sono presentati mano nella mano.

A scatenare ulteriormente la curosità dei fan è il fatto che Olivia, che ha quasi 10 anni più di Harry, si sia da poco lasciata con l’ex marito Jason Sudeikis. Potrebbe essere una coincidenza, certo, ma è ovvio che per gli appassionati di gossip questo rappresenti una sorta di indizio molto succoso. In base alle informazioni in nostro possesso, in ogni caso, il matrimonio di Olivia non sarebbe finito in modo per niente burrascoso. Lei e l’ex marito sarebbero in ottimi rapporti.

Come saprete, Olivia Wilde e Harry Styles (e questo è certo) stanno lavorando ad un progetto molto importante. Harry ha infatti avuto l’onore di lavorare come attore per il nuovo film diretto da Olivia, Don’t worry darling. La pellicola vedrà come protagonisti Harry Styles e Florence Pugh: nel film Harry interpreterà il ruolo di un marito praticamente perfetto che nasconde però un segreto. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a cliccare qui!

