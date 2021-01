Naomi Akano sarà una delle concorrenti che parteciperanno, a breve, a La Caserma, il nuovo attesissimo docu reality. L’identità di una delle ragazze della trasmissione è stata rivelata da un’immagine del cast al completo, pubblicata da Repubblica poche ore fa.

Successivamente, sulla pagina iSpettoreGossip abbiamo trovato la conferma dell’identità della giovane, che è una youtuber anche piuttosto seguita!

Chi è Naomi Akano: tutte le curiosità sulla concorrente di La Caserma

La Caserma partecipanti Naomi Akano

Naomi è una ragazza italiana di origini africane.

Sul suo canale Youtube Naomi Akano racconta della sua vita da adolescente, fra gioie, amore e dolori. In molte occasioni sul suo spazio online la ragazza ha parlato del bullismo che ha ricevuto nel corso degli anni, sia online sia offline.

Naomi, che di recente ha pubblicato un video da casa dei suoi genitori in Inghilterra, è un’appassionata di webstar e youtuber tanto quanto noi. Sul suo canale troviamo infatti moltissime reazioni ad alcune delle webstar più seguite, fra cui Ilyas Maluma, Bello Figo e Follettina Creation.





Come gran parte delle adolescenti, anche Naomi è molto attiva sui social, oltre ovviamente che su Youtube.

Su Instagram la potete seguire cliccando qui, mentre qui potete accedere al suo profilo TikTok. TikTok è in assoluto la piattaforma dove ha il seguito maggiore: qui infatti Noemi vanta oltre 185 mila followers!

Che cos’è La Caserma, il nuovo docu reality di Rai Due

Il format originale è inglese e si intitola Lads Army. Nello show, un gruppo di giovani ragazzi di età compresa fra i 18 e i 22 anni si allenano ogni giorno per 6 settimane, per l’appunto, in una caserma.

Il periodo in cui è ambientato il tutto è il 1917, ai tempi della Prima Guerra Mondiale. A quanto pare la prima puntata verrà trasmessa martedì 19 gennaio 2021.

Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, fra i concorrenti confermati troviamo anche George Ciupilan e i LaPresa Twins.

Qui sotto trovate il primo teaser trailer!